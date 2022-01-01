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Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

Diyabet, dünyada en yaygın hastalıklardan biri. Yüksek kan şekeri ile ortaya çıkan bu rahatsızlık, hemen her aşamasında insan yaşamının kalitesini düşürürken ilerleyen zamanlarda yaşamı tehdit eden önemli bir sorun haline geliyor. Tip 2 diyabet semptomlarını azaltmanın en iyi yollarından biri ise hiç tahmin etmediğiniz bir atıştırmalıktan geçiyor.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 08:29
Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilen diyabet, özellikle tip 2 çeşidiyle en yaygını olarak öne çıkar. Pankreasın yeterince insülin hormonu üretememesi sonucu ortaya çıkan bu veya vücudun insüline tepki vermekte zorlanması ile oluşan bu rahatsızlık, milyonlarca kişinin yaşamında çeşitli zorluklara neden oluyor.

Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

İnsülin, kandaki şekeri, vücuttaki hücreler için kullanılabilir bir enerji kaynağına dönüştürme görevine sahiptir. Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığına sahip olmak, kalp-damar rahatsızlıkları, felç gibi birçok hayati risk taşıyan hastalığa karşı da riskinizi büyük oranda artırır.

Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

Diyabetten korunmak ise sanıldığı kadar zor değildir. Yaşam tarzında yapılan bazı değişiklikler, bu riskli hastalığa karşı büyük bir koruma sağladığı gibi eğer hastalığınız zaten varsa şeker düzeyinizi uzun yıllar boyunca sağlıklı seviyelerde tutabilmenize yardımcı olur. İşte ayçiçek çekirdeği de bu mucizevi yiyeceklerden biri.

Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

Ayçiçek çekirdeği, kan şekerindeki ani artışları önlemek için lif bakımından zengin olması sayesinde en iyi seçeneklerden biridir. Bu sayede düzenli kullanımda kan şekeri oranında kısa sürede düşüş sağlayabilir.

Her tanesi altın değerinde! Şeker hastalığını bitiren mucize tohum

Uzmanlara göre yüksek lif içeriğinin kan dolaşımındaki şeker emilimini yavaşlatması sayesin kan şekeri seviyeleri çok daha kolay bir biçimde dengeleniyor.

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