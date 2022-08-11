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Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor

Yüksek kan şekerinin neden olduğu kronik rahatsızlıklar, kontrol altına alınmaması durumunda oldukça riskli durumlar ortaya çıkarabilir. Uzuv kaybından çeşitli hayatı tehdit eden kronik rahatsızlıklara kadar farklı sonuçlara neden olabilecek bu durumu engellemek için kan şekeri dalgalanmalarının da önüne geçmek büyük önem taşıyor. İşte mutfaklarımızdaki önemli bir sebze bunun çaresi olabilir.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 14:29
Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor
Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor

Tip 2 diyabet, teşhisi zor olabilen bir hastalık. Geç belirtiler vermesi veya belirtilerin oldukça genel olması gibi sorunlar, ilerlemesine neden olabiliyor. Kontrol altına alınmadığı durumlarda ise tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini bir an önce sağlıklı seviyelere indirmek gerekir. Bu nedenle doğru beslenme oldukça önemlidir.

Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu.

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