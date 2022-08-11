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Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor
Her yemekten yarım saat önce tüketin! Yüksek kan şekerini dakikalar için düşürüyor
Yüksek kan şekerinin neden olduğu kronik rahatsızlıklar, kontrol altına alınmaması durumunda oldukça riskli durumlar ortaya çıkarabilir. Uzuv kaybından çeşitli hayatı tehdit eden kronik rahatsızlıklara kadar farklı sonuçlara neden olabilecek bu durumu engellemek için kan şekeri dalgalanmalarının da önüne geçmek büyük önem taşıyor. İşte mutfaklarımızdaki önemli bir sebze bunun çaresi olabilir.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 14:29