Hızla zayıflamak isteyenler dikkat! Kilo vermek için bu kurallara uyun...

Diyet, kelime anlamı olarak dengeli ve sağlıklı beslenmek demektir. Ancak katı ve sürdürülebilir olmayan beslenme programları diyet kelimesine karşı bir ön yargı oluşturmaktadır. Katı ve sürdürülebilir olmayan beslenme programları insan sağlığını tehlikeye atmakla beraber, amaç dışına çıkan beslenme programlarıyla beraber insanların motivasyonunu kaybetmesine ve amaçlarına ulaşamamalarına neden olur. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.
GEÇİCİ HEDEFLERDEN UZAK DURUN!
Öncelikle, amacımızı net bir şekilde belirlemeliyiz. Amacımızı belirlerken, 1 ay sonra olan tatilde daha ince gözükmek veya 2 ay sonra olan düğünde almak istediğiniz elbiseye girebilmek gibi geçici hedefler koymaktansa, tam olarak altında olan nedene odaklanmak ve uzun süreli olarak kendinize koyduğunuz bu problemden kurtulmayı hedeflemelisiniz.
HEDEFE GİDEN YOLDA SABIRLI OLUN; EKİP ÇALIŞMASININ GÜCÜNE İNANIN
Hedefimizi koyduk ve diyet sürecine adım attık. Bu adımdan itibaren gerçekçi ve sabırlı olmak çok önemli. 1 haftada 5 kilo gibi gerçekçi olmayan yaklaşımlardan uzak durmak ve yasaklarla dolu bir beslenme alışkanlığına ani bir geçiş yapmamak gerekli. Diyetisyeninizle birlikte karar verin, ekip olmanın gücüne inanın.
DOĞRU ALIŞVERİŞ YAPIN
Mutfaktan ve market alışverişlerimizi düzenlemek bu süreçte faydalı olabilir. Eve yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaları almamaktan başlayalım. Evde bu tarz besinler olduğunu bilirseniz yemek isteyeceksiniz. Evinizde daha sağlıklı ve hafif atıştırmalıklar bulundurun. Kendiniz de yapabilirsiniz; veya alışveriş yaparken bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ürünlerin etiketlerine bakarak besin değerlerini ve enerji içeriklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Etiket alışkanlığı kazanmak diyet süreci içerisinde bize yardımcı olur.
BESLENMENİZİ NOT EDİN
Beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Yediklerinizi not etmeniz, sizi daha kontrollü yemek yemeye motive edecektir. Aynı zamanda yanlışlarınızı görmenize fayda sağlayacaktır.
HER GÜN TARTILMAYIN
Her gün tartılmak motivasyon düşürücü bir hareket olabilir. Haftada bir kez, sabit bir gün ve aynı tartıda, Aynı kıyafetle, aynı tokluk düzeyinde tartılmak ağırlık yönetimi için daha doğru olacaktır.
RENKLİ BESLENİN
Elinizden geldiği kadar diyetini çeşitlendirmeye ve renklendirmeye çalışın. Katı ve sürekli aynı besinlerin olduğu bir diyet sizin motivasyonunuza zarar verebilir. Renkli diyet'in 5 renginden faydalanın; her gün bu renklerin her birinden tüketmeye çalışın.