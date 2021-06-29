Hızla zayıflamak isteyenler dikkat! Kilo vermek için bu kurallara uyun...

Öncelikle, amacımızı net bir şekilde belirlemeliyiz. Amacımızı belirlerken, 1 ay sonra olan tatilde daha ince gözükmek veya 2 ay sonra olan düğünde almak istediğiniz elbiseye girebilmek gibi geçici hedefler koymaktansa, tam olarak altında olan nedene odaklanmak ve uzun süreli olarak kendinize koyduğunuz bu problemden kurtulmayı hedeflemelisiniz.

Hedefimizi koyduk ve diyet sürecine adım attık. Bu adımdan itibaren gerçekçi ve sabırlı olmak çok önemli. 1 haftada 5 kilo gibi gerçekçi olmayan yaklaşımlardan uzak durmak ve yasaklarla dolu bir beslenme alışkanlığına ani bir geçiş yapmamak gerekli. Diyetisyeninizle birlikte karar verin, ekip olmanın gücüne inanın.

Mutfaktan ve market alışverişlerimizi düzenlemek bu süreçte faydalı olabilir. Eve yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaları almamaktan başlayalım. Evde bu tarz besinler olduğunu bilirseniz yemek isteyeceksiniz. Evinizde daha sağlıklı ve hafif atıştırmalıklar bulundurun. Kendiniz de yapabilirsiniz; veya alışveriş yaparken bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ürünlerin etiketlerine bakarak besin değerlerini ve enerji içeriklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Etiket alışkanlığı kazanmak diyet süreci içerisinde bize yardımcı olur.

HER GÜN TARTILMAYIN

Her gün tartılmak motivasyon düşürücü bir hareket olabilir. Haftada bir kez, sabit bir gün ve aynı tartıda, Aynı kıyafetle, aynı tokluk düzeyinde tartılmak ağırlık yönetimi için daha doğru olacaktır.

RENKLİ BESLENİN

Elinizden geldiği kadar diyetini çeşitlendirmeye ve renklendirmeye çalışın. Katı ve sürekli aynı besinlerin olduğu bir diyet sizin motivasyonunuza zarar verebilir. Renkli diyet'in 5 renginden faydalanın; her gün bu renklerin her birinden tüketmeye çalışın.