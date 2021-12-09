Hızla zayıflatan mucizevi besin! Diyet yaparak kilo verenlerin sırrı bu besinde

Kilo vermek isteyenler ilk iş olarak beslenme düzenini değiştiriyor. Hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle vücutta oluşan sağlıksız yağlar, uzun süre verilmediğinde kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Diyetisyenlerin açıklamalarına göre, kilo vermenin en güvenli yolu; sağlıklı ve dengeli bir diyet listesi ile düzenli egzersizdir. Yapılan araştırmalar bazı besinlerin hızla kilo vermeyi kolaylaştırdığını gösteriyor. Peki, hangi besinler kilo vermeyi kolaylaştırır? Diyet listelerinin vazgeçilmez besinleri hangileri? İşte metabolizmayı hızlandırarak kilo verdiren besinler...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.