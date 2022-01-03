İki ay boyunca tüketilirse kanser riskini sıfırlıyor! İşte kanseri önleyen en şifalı besin...

Kanser, son yılların en korkulan hastalıklarının başında geliyor. Kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yoran kanser, başladığı anda fark edilmediğinde ve ihmal edildiğinde hayatı tehlikeye sokabiliyor. Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler kanserden koruyor ve kanserin başlangıcında kanserli hücrelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Peki, hangi besinler kanseri önlüyor? İşte kanseri önleyen mucizevi besinler...

KANSERE KARŞI PAZI Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.

Yapacağınız sandviçlerin veya wrapların içinde pazı seçtiğimizde kalori alımını korurken antioksidan alımımızı arttırmış oluruz. Pazı pişirmenin de bir tekniği olması gerekir. Yaprakları kökünden kesin, soğukken sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümünü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.

GENÇLEŞTİREN BESİN SARIMSAK



Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

Ayrıca kan yağlarını azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparazitiktir.