İlaçları bıraktarıyor! Doğal ağrı kesici olan bu besini dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz

İnsan vücudunun düzgün çalışması için çok sayıda vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Bu besinler vücuda yediğimiz besinler yoluyla sağlanır. Meyveler, sebzeler, yumurta, et, mercimek vb. ürünler iyi besin kaynakları olarak bilinse de az bilinen birçok bitki kaynağı da bulunuyor. Bunlardan biri de çemen otu tohumu.
Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.
Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.
Çemen otu aşağıdaki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:
Bununla birlikte, çemen otundaki bileşiklerin kullanılması veya tüketilmesi, hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir ve hormona duyarlı kanser türlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce bir uzmandan görüş almanız önemlidir.
Çemen otu, hem geleneksel Hint hem de Çin tıp sistemlerinde kökleri olan, tıbbi olarak kullanılan en eski bitkilerden biridir. Çemen otu özleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yaygın üründe bulunan bileşenlerdir: