Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis ve tüm dünyada sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için çok fazla itici güç var. Artan kanıtlar, yediğiniz yiyeceklerin beyin gerilemesine karşı bir tampon sağlayabileceğini gösteriyor.