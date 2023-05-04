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Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...
Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...
Demans oranları tüm dünyada giderek artış gösterirken neden bazı insanlarda ortaya çıkmadığı ile ilgili bilim insanları araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bununla ilgili yapılan son çalışmalardan biri; özellikle Japonya'da bir besin grubunun demans oranlarını düşürdüğünü keşfetti. İşte o çalışmanın detayları...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:26