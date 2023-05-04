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Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Demans oranları tüm dünyada giderek artış gösterirken neden bazı insanlarda ortaya çıkmadığı ile ilgili bilim insanları araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bununla ilgili yapılan son çalışmalardan biri; özellikle Japonya'da bir besin grubunun demans oranlarını düşürdüğünü keşfetti. İşte o çalışmanın detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:26
Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis ve tüm dünyada sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için çok fazla itici güç var. Artan kanıtlar, yediğiniz yiyeceklerin beyin gerilemesine karşı bir tampon sağlayabileceğini gösteriyor.

Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Mantarlar ise bu konuda en çok umut veren besinlerden biri olarak belirleniyor. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan dikkate değer bir çalışmada, mantar tüketimini daha düşük demans insidansı ile ilişkilendirdi.

Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Araştırmacılar yayınlarında, birkaç kohort çalışması, mantar tüketimi ile bunama arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Kohort çalışmaları bir tür boylamsal çalışmadır ve araştırma katılımcılarını belirli bir süre boyunca (genellikle uzun yıllar) takip eden bir yaklaşım sistemini oluşturur.

Japonların genç beyin sırrı! Meğer Alzheimerdan bu şekilde korunuyorlarmış: Haftada iki kez...

Araştırmacılar, yaşlı Japon deneklerden oluşan bir popülasyonda mantar tüketimi ile demans olayı arasındaki ilişkiyi inceledi.

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