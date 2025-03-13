Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

Hastanede yapılan acil taramalar, Kev'in bağırsaklarında dokuz santimetrelik bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Ne yazık ki kanser, karaciğerine metastaz yapmıştı. Kev'e Ekim ayında kemoterapiye başlanmasına rağmen, tedavi sürecinde karaciğer yetmezliği gelişti. Doktorlar, artık hastalığın tedavi edilemez olduğunu ve Kev'in sadece birkaç aylık ömrü kaldığını söyledi.