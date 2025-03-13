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Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...
Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...
İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde yaşayan yedi çocuk babası Kev Coles, aylarca süren şiddetli mide ağrıları nedeniyle defalarca doktora başvurmasına rağmen yalnızca müshil ilaçlarıyla eve gönderildi. Ancak gerçek, çok daha korkunçtu. İşte inanılmaz olayın detayları…
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:51