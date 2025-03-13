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Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde yaşayan yedi çocuk babası Kev Coles, aylarca süren şiddetli mide ağrıları nedeniyle defalarca doktora başvurmasına rağmen yalnızca müshil ilaçlarıyla eve gönderildi. Ancak gerçek, çok daha korkunçtu. İşte inanılmaz olayın detayları…

Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:51
Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

Eşi Kayleigh Coles'un (36) ısrarlarıyla Temmuz 2024'te ilk kez doktora giden Kev, başlangıçta ciddiye alınmadı. Çift, ağrının safra kesesi taşları veya basit bir kabızlık olabileceğini düşünüyordu. Ancak Kev'in ağrıları şiddetlenmesine rağmen doktorlar ona yalnızca müshil ilaçları vererek geri gönderdi.

Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

46 yaşındaki adam, Eylül 2024'te dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi aldı ve şimdi yalnızca "haftalar ila birkaç aylık" ömrü kaldığı bildirildi.

Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

SEMPTOMLAR GİZLİ KALDI

Kev'in durumu 22 Ağustos'ta dramatik bir şekilde kötüleşti. Aşırı terlemeye başlayan ve aniden sararan Kev, kısa süre sonra kusmaya başladı. O anları anlatan Kayleigh, "Sanki biri üzerine su döküyormuş gibi terliyordu. Yüzüne baktığımda tamamen sarardığını fark ettim. Sonra aniden kustu," dedi.

Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

Hastanede yapılan acil taramalar, Kev'in bağırsaklarında dokuz santimetrelik bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Ne yazık ki kanser, karaciğerine metastaz yapmıştı. Kev'e Ekim ayında kemoterapiye başlanmasına rağmen, tedavi sürecinde karaciğer yetmezliği gelişti. Doktorlar, artık hastalığın tedavi edilemez olduğunu ve Kev'in sadece birkaç aylık ömrü kaldığını söyledi.

Kabızım sandı, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi! İşte ölümcül hastalığın gizli işaretleri...

DOKTORLARA TEPKİ

Kayleigh, eşinin teşhis edilmesinin bu kadar gecikmesini büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladı. "Kev'in bağırsak kanseri hiç belirti göstermedi. Hastalık yalnızca karaciğerine yayıldığında fark edildi. Reklamlarda gösterildiği gibi dışkıda kan görmedi. Bu yüzden ilk başta kanser olabileceğini hiç düşünmedik," dedi.