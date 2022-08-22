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Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Diyetisyen Defne Gülcan, toplumun yüzde 2-28'inin şikayetçi olduğu kabızlıktan herhangi bir hastalık veya patolojik bir durum yok ise beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliğiyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Yetişkinlerin kabızlığa karşı günde 25-29 gram lif alması gerektiğini belirten Gülcan, "Su tutucu özelliği nedeni ile pirinç, makarna, patates, havuç ve muzun tüketimi sınırlandırılmalıdır" dedi. Gülcan, kabızlığın doğal ilacı olan besinleri sıraladı. İşte kabızlığı anında bitiren mucizevi besinler...