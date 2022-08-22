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Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Diyetisyen Defne Gülcan, toplumun yüzde 2-28'inin şikayetçi olduğu kabızlıktan herhangi bir hastalık veya patolojik bir durum yok ise beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliğiyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Yetişkinlerin kabızlığa karşı günde 25-29 gram lif alması gerektiğini belirten Gülcan, "Su tutucu özelliği nedeni ile pirinç, makarna, patates, havuç ve muzun tüketimi sınırlandırılmalıdır" dedi. Gülcan, kabızlığın doğal ilacı olan besinleri sıraladı. İşte kabızlığı anında bitiren mucizevi besinler...

İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 08:50
Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Tıptaki adı "konstipasyon" olan kabızlığın kadınlarda ve ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bu sorunu yaşayanlara önemli önerilerde bulundu.

Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Bağırsak hareketlerinin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Gülcan, "Bununla beraber 3 günden sonra dışkı sertleşeceği için tuvalet ihtiyacının 3 günden itibaren giderilememesi, buna bağlı dışkı sayısının az ve kişinin zorlanması kabızlık olarak tanımlanabilmektedir.

Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar kabızlığa neden olabilir. Kişinin hekim tarafından tanısı konmuş kabızlığa neden olabilecek herhangi bir hastalığı, patolojik durumu yoksa bazı alışkanlıklarından vaz geçerek sorununa çözüm bulabilir" diye konuştu.

Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Beslenmedeki hataları düzelterek; yürüyüşü, egzersizi günlük rutine yerleştirerek kabızlığa karşı önlem alınabileceğini kaydeden Gülcan, lifli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Kabızlığın doğal ilacı bu besin! Kısa sürede şifa oluyor...

Yetişkin bir bireyin günlük lif ihtiyacının 25-29 gram olduğunu belirten Gülcan, "2 yaşından büyük çocukların günlük alması gereken günlük lif miktarı ise çocuğun yaşına 5 ekleyerek bulunuyor. Örneğin, 6 yaşında bir çocuğun günde 11 gram lif alması gerekmektedir" dedi.

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