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Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

Kabızlık, toplumun en sık görülen kronik sorunlarının başında geliyor. Özellikle yaşam stili, beslenme sistemi veya kronik hastalıklarla tetiklenebilen bu rahatsızlığa karşı önlem almanın yanı sıra; yaşandığı süre içerisinde müdahale etmek de büyük önem taşıyor. Doktor kontrolünde ilerlenmesi gereken kabızlık, aynı zamanda bazı beslenme değişiklikleriyle çözülebilir. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:31
Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir.

Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 15 yiyecek....

Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır.

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