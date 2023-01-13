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Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...
Kabızlıkla olan mücadelenizi dakikalar içinde sonlandırıyor! Bağırsakları tamamen temizleyen o besin...
Kabızlık, toplumun en sık görülen kronik sorunlarının başında geliyor. Özellikle yaşam stili, beslenme sistemi veya kronik hastalıklarla tetiklenebilen bu rahatsızlığa karşı önlem almanın yanı sıra; yaşandığı süre içerisinde müdahale etmek de büyük önem taşıyor. Doktor kontrolünde ilerlenmesi gereken kabızlık, aynı zamanda bazı beslenme değişiklikleriyle çözülebilir. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:31