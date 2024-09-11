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Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

Dişlerin bembeyaz görünüp parlak bir gülüşe sahip olmayı herkes ister ancak, genetik, sigara kullanımı, diş fırçalamama ve sağlıksız beslenme gibi çeşitli nedenlerden dolayı dişlerde sararma meydana gelebilir. Konu ile ilgili konuşan Çene cerrahı olan Dr. Andrej Bozic, özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltıda tüketilen bazı besinlerin dişlerde sararmaya neden olabileceğini açıkladı. Peki, nedir bu besinler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:38
Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

Genel sağlığımız ve gün içerisindeki enerjimizi etkileyen kahvaltı öğününde beslenmemize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli öğünde sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiğiniz bazı besinlerin dişlerinze zarar verdiği öğrenince çok şaşıracağınıza eminiz. Dr. Andrej Bozic'in diş sağlığı için zararlı olduğunu söylediği besinleri gelin birlikte inceleyelim.

Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

DİŞ MİNESİNİ AŞINDIRIYOR

Portakal suyu, içeriğindeki C vitamini sayesinde hem genel sağlık hem de diş sağlığı için oldukça etkili bir besindir. Ancak, Dr. Andrej Bozic, portakal suyunu doğru zamanda içilmediğinde diş minesini aşındırabileceğini söylüyor.

Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

Sabah uyandığınızda erken saatlerde portakal suyu içmek; diş minesini aşındırarak dişlerin sararmasına neden olabilir.

Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

Doktorun ifadelerine göre, özellikle kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalayıp ardından hemen portakal suyunu içtiğinizde diş minesini portakal suyunun asidine karşı savunmasız bir hale getirebilir.

Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

EN AZ 30 DAKİKA BEKLENMELİ

Kahvaltı öncesinde diş fırçalamanın diş sağlığı için etkili olduğunu biliyoruz. Dr. Andrej Bozic ise diş fırçaladıktan sonra en az 30 dakika bekleyip sonrasında portakal suyunun içilmesi gerektiğini anlattı.

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