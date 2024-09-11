Kahvaltıda asla tüketmeyin! Sağlıklı diye içiyorduk meğer dişleri mahvediyormuş…

Dişlerin bembeyaz görünüp parlak bir gülüşe sahip olmayı herkes ister ancak, genetik, sigara kullanımı, diş fırçalamama ve sağlıksız beslenme gibi çeşitli nedenlerden dolayı dişlerde sararma meydana gelebilir. Konu ile ilgili konuşan Çene cerrahı olan Dr. Andrej Bozic, özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltıda tüketilen bazı besinlerin dişlerde sararmaya neden olabileceğini açıkladı. Peki, nedir bu besinler? İşte detaylar…