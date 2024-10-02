Kahvaltıda tükettiğinizde 10 yıl gençleştiriyor! Bu tarif tüm vücudu yeniliyor…

Günümüzde herkes daha genç ve sağlıklı görünmenin yolunu arıyor. Bu nedenle botoks, dolgu ve estetik cerrahi gibi tedavilerin yükselişte olması şaşırtıcı değil. Bu yöntemler yaşlanma sürecini gerçekten yavaşlatabilirken, genellikle sürekli uygulama gerektiriyor. Ancak doğal yollarla ve neredeyse hiç çaba sarf etmeden yaşlanmayla mücadele etmenin başka yolları da var ve bunlar sadece beslenme düzeninizde değişiklikler yapmayı içeriyor. Yemek uzmanı Phil Bianchi, '10 yıl daha genç görünmenize yardımcı olabileceğini' iddia ettiği beş yaşlanma karşıtı yiyecek ve içeceği açıkladı. 'Zamanı geri alabilecek' yiyecek ve içeceklerin arasında sızma zeytinyağı da yer alıyor. Kötü kolesterolü, felç riskini ve yüksek tansiyonu düşürme gibi sağlık yararlarıyla bilinen sızma zeytinyağı aynı zamanda çok sayıda yaşlanma karşıtı özelliğe sahiptir. Aslında, zeytinyağındaki tekli doymamış yağların güçlü iltihap önleyici etkileri nedeniyle cilt yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Yeşil çay, yaşlanma karşıtı faydalarla dolu bir içecektir ve genç kalmak isteyenler için en popüler içeceklerden biridir. Cildin görünümünü sıkılaştırmaya yardımcı olan B2 Vitamini açısından zengindir. B2 vitamininin yanı sıra ince çizgilerin veya kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olabilecek zengin bir antioksidan içeriği de içerir. Bitter çikolatanın kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir, ancak aynı zamanda iltihabı azaltmaya, cilde kan akışını iyileştirmeye ve nemin daha uzun süre korunmasına yardımcı olur. Bitter çikolatadaki flavanoller ayrıca cildi güneş hasarından korumaya yardımcı olabilir, güneş kaynaklı kırışıklık riskini azaltır. Narlar birçok sağlıklı besinle doludur ve vücut ve cilt için çok çeşitli sağlık yararları vardır. Narların aslında ciltteki güneş hasarını ve kahverengi lekeleri azaltmaya yardımcı olabileceği bulunmuştur. Meyvedeki antioksidanlar ayrıca cildin kolajenini korumaya yardımcı olur. Bu da onu yaşlanma karşıtı en iyi meyvelerden biri yapar. Karpuz, cilt için iyi olan aşırı nemlendirici özelliğinin yanı sıra A, B ve C vitaminleri de dahil olmak üzere birçok vitamin içerir. Bu vitaminlerin birleşimi cildi aydınlatmaya, cilt sağlığını iyileştirmeye ve genç ve yumuşak bir görünüme kavuşmaya yardımcı olur. 'YAŞLANMA KARŞITI' KAHVALTI TARİFİ 'Nihai yaşlanma karşıtı tarif ' için Phil, günlük gençlik dozunuz için kahvaltıda lezzetli bir smoothie kasesi öneriyor. Malzemeler arasında 150 gr dondurulmuş karışık meyve, 50 gr karpuz, 1 olgun muz, 75 ml yulaf sütü, 1 çay kaşığı bal, 1⁄2 yemek kaşığı vanilyalı protein tozu bulunur. Üzerine nar taneleri, bitter çikolata, 25g granola, 1 yemek kaşığı karışık kuruyemiş ve çekirdek ve biraz zeytinyağı ekleyin. Bir fincan yeşil çayla servis edin. Şimdiden afiyet olsun!