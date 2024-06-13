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Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…
Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…
Pek çok kişi tarafından özellikle sınav dönemleri ya da yoğun iş temposunda uykusuzlukla baş edebilmek için kafein tüketimini tercih ediliyor. Gün içerisinde tüketilen kahve ve çay gibi içeceklerin içeriğinde doğal bir uyarıcı olan kafein bulunur. Peki bizi dinç tutan, kafeinin olumsuz yanları nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:54