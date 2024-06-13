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Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

Pek çok kişi tarafından özellikle sınav dönemleri ya da yoğun iş temposunda uykusuzlukla baş edebilmek için kafein tüketimini tercih ediliyor. Gün içerisinde tüketilen kahve ve çay gibi içeceklerin içeriğinde doğal bir uyarıcı olan kafein bulunur. Peki bizi dinç tutan, kafeinin olumsuz yanları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:54
Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan kafein tüketimi bizi dinç tutsa da olumsuz etkileri de vardır. Maalesef bu etkiler fiziksel olabildiği gibi ruhsal etkiler de olabilir. Özellikle kaygı ve stres yönetimiyle ilgili problemle yaşıyorsanız fazla tüketimi uzmanlar tarafından önerilmemektedir.

Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

KAFEİNİN DOĞAL KAYNAKLARI

  • Kakao çekirdeği
  • Kahve
  • Çay
  • Mate çayı
Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

KAFEİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Nabız yükselmesine neden olabilir. Özellikle kafein çok sık tüketildiğine kalpte ritim bozukluğu yaşanabilir ve titremeler gözlemlenebilir.

Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

Kalsiyum emilimini olumsuz etkiler ve kemik sağlığını tehlikeye atabilir bunun sonucunda özellikle osteoporoz (kemik erimesi) riskini artar.

Kahve içmeden kendine gelemeyenler dikkat! Bu şekilde tüketimi organları yoruyor…

Merkezi sinir sistemini etkileyerek bedeni dinç tutmaya yarayan kafeinin fazla tüketildiğinde uyku bozuklukları meydana gelebilir. Bu durum baş ağrısını da tetikler.

Ayrıca uykusuzluk mental sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

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