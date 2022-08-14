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Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

Çayla birlikte en popüler içeceklerden biri olan kahvede de kafein adlı bizi dinç tutan ve enerji veren bir madde bulunmaktadır. Çevremizde birçok kişinin sabah kahve içmeden güne başlayamadığı söyler. Ancak bazı kişiler ise uyandıktan sonra kahve içmeden önce kahvaltı yapılması gerektiğine inanıyor. Bu yazıda kahvenin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ne zaman ne kadar içmeniz gerektiğine dair tüm bilgileri paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:08
Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

KORTİZOL VE KAHVE

Pek çok kişi kalkar kalkmaz hemen bir kahve içmek ister.

Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

Hatta bazen bu miktar birkaç fincana kadar çıkabilir.

Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

Bununla birlikte stres hormonu olan kortizol uyandığımızda en üst seviyede salgılanmaktadır ve uyanınca hemen kahve içmenin enerji verici etkisini azalttığı bilinmektedir.

Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

Kortizol, uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur.

Kahve içmek için en doğru yöntem! Yararlarını ikiye katlıyor…

Ek olarak bağışıklık sisteminizi ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

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