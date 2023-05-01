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Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Kahve, birçok insanın sabahları uyanmak ya da sosyalleşmek için tükettiği vazgeçilmez bir içecektir. Popülerliği nedeniyle, kahve hakkında birçok çalışma yapılmıştır ve kalp yetmezliği, kanser ve hatta işitme kaybı risklerini azaltabileceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo kaybına da yardımcı olabilir. Ancak, bazı insanlar için kahvenin zararı yararından daha fazla olabilir. Özellikle, belirli sağlık sorunları olan kişilerde kafein tüketimi ciddi olumsuz etkilere yol açabilir.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:12
Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Uzman doktorlar ve diyetisyenler asla kahve içmemesi gereken bireyleri şu şekilde sıralıyor;

Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER

Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir.

Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.

Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

GLOKOMU OLAN BİREYLER

Yakın tarihli bir araştırmaya göre glokom hastalığı olan bireylerde kafein tüketiminin göz içi basıncı arttırdığı ortaya çıktı.

Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle glokom yan göz tansiyonu olan bireylerin kafein alımını sınırlandırması eğer mümkünse tamamen kesmesi öneriliyor.

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