Kahveyi ağzına bile sürmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...
Kahve, birçok insanın sabahları uyanmak ya da sosyalleşmek için tükettiği vazgeçilmez bir içecektir. Popülerliği nedeniyle, kahve hakkında birçok çalışma yapılmıştır ve kalp yetmezliği, kanser ve hatta işitme kaybı risklerini azaltabileceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo kaybına da yardımcı olabilir. Ancak, bazı insanlar için kahvenin zararı yararından daha fazla olabilir. Özellikle, belirli sağlık sorunları olan kişilerde kafein tüketimi ciddi olumsuz etkilere yol açabilir.
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:12