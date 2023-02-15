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Kalbi gençleştiren süper besin! 20'li yaşlardaki bir damar sağlığı için her gün...
Kalbi gençleştiren süper besin! 20'li yaşlardaki bir damar sağlığı için her gün...
Uzmanlar, birçok insanın farkında olmadığı bir konu hakkında önemli uyarılarda bulunuyor: Kalp yaşı. Birçok insan, aslında olduğu yaştan daha büyük bir kalp yaşına sahip. Hayati organlardan biri olan kalbi, sağlıklı tutmak, ileri yaşlarda da sağlıklı ve konforlu bir yaşamın kilit noktası. İşte kalbinizi her daim genç tutacak o besinler...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 08:51