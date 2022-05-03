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Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...
Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...
Farkında olmadan yaşadığımız önemli bir gerçek bulunuyor: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü olması gerekenden 7 yaş daha büyük bir kalp yaşına sahip. Tüm bedeninizin motor noktası olarak düşüneceğiniz kalbi, genç tutmak ise aslında tüm bedeni genç tutmak anlamına geliyor. Peki bunun için neler yapmalı? İşte çözümü!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 09:08