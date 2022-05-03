Roza Galeri Roza Sağlık Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Farkında olmadan yaşadığımız önemli bir gerçek bulunuyor: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü olması gerekenden 7 yaş daha büyük bir kalp yaşına sahip. Tüm bedeninizin motor noktası olarak düşüneceğiniz kalbi, genç tutmak ise aslında tüm bedeni genç tutmak anlamına geliyor. Peki bunun için neler yapmalı? İşte çözümü!

Giriş Tarihi: 03.05.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 09:08
Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kendinizi yaşlanmış bir kalpten korumanın ve kalbinizdeki saati geriye almanın kolay yolları var. Üstelik bu, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize eklemek kadar basit.

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Bir Emory Üniversitesi araştırmasına göre, tüm kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlası basit bir diyet değişikliği ile önlenebilir. Bu da demek oluyor ki, kalp sağlığınızı kendi ellerinize alma zamanı!

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

EDAMAME

Edamame, mükemmel bir magnezyum, folat ve potasyum kaynağı oldukları için her zaman harika bir atıştırmalıktır. Bu besinler kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltır.

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Lif, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme yeteneğini artırarak kalbi korur, bu da fedailer gibi davranır ve "kötü" kolesterolü kandan çeker. Ve edamame bu konuda mükemmel bir kaynaktır. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir dizi çalışmayı analiz ettiler ve tüketilen her 7 gram lif için kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu buldular.

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

ROOIBOS ÇAYI

Penn State'de yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren kişilerin vücutlarındaki iltihaplanma düzeylerinin arttığını ve iltihaplanmanın doğrudan obeziteyle ve ayrıca diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu buldu.

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