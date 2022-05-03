Kalbinizi 20 yaş gençleştiriyor! Doktorların favorisi şifa kaynağı çay: Bir bardak yeter...

Lif, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme yeteneğini artırarak kalbi korur, bu da fedailer gibi davranır ve "kötü" kolesterolü kandan çeker. Ve edamame bu konuda mükemmel bir kaynaktır. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir dizi çalışmayı analiz ettiler ve tüketilen her 7 gram lif için kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu buldular.