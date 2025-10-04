Kalbinizin etrafını zırh gibi sarıyor! Damar sağlığınızı koruyan doğal kalkanı Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!

Artık zeytinyağında yeni ve önemli bir kriter olan yüksek polifenol terminolojisi hayatımıza da girmiş oldu. EFSA'nın yayınladığı bilimsel değerlendirmede, zeytinyağının sadece lezzetli bir yağ kaynağı olmanın ötesinde, vücudumuz için hayati öneme sahip biyoaktif bileşenler içerdiğini kanıtlarıyla açıkça ortaya koydu diyebiliriz. EFSA'nın önerisi oldukça net: Günlük beslenmemizde ortalama 20 mg kadar polifenol içeren zeytinyağının düzenli olarak tüketilmesi, uzun vadede sağlığımızı desteklemek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için kritik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.