Kalbinizin etrafını zırh gibi sarıyor! Damar sağlığınızı koruyan doğal kalkanı Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!
Polifenoller, zeytinyağında doğal olarak bulunan güçlü antioksidanlardır; vücudu serbest radikallere karşı korur, iltihabı azaltır ve bağışıklığı destekler. Türkiye'de son yıllarda üretilen yüksek polifenollü zeytinyağları, bu nedenle dünya çapında ilgi görüyor. Peki, bu değerli yağları nasıl tanırız ve neden bu kadar kıymetliler?
Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:55