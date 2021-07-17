Kalıcı zayıflamak istiyorsanız...Bu hataya düşmeyin!

Pandemi ile beraber birçok kişi aldığı kilolardan şikayetçi olmaya başladı. Kilo vermek isteyenler özellikle kalıcı kilo vermenin yollarının araştırıyor. Peki kalıcı olarak kilo verirken hangi hatalara düşüyoruz? Hem kalıcı hem sağlıklı zayıflamak için neler yapmalıyız? İşte kalıcı olarak kilo vermek isteyenlerin düştüğü 5 hata...

Kalıcı zayıflamanın aslında bilimsel geçerliliği bugün artık çok net açığa çıkmış olan tek bir yolu bulunuyor. O da düşük kalorili Akdeniz diyeti şeklinde bir beslenme tarzı uygulamak ve mutlaka haftanın en az dört-beş günü düzenli yürüyüş yapmak. Temel doğru her ne kadar bu önemli iki yaşam faktörü olsa da hâlâ mucize hatta olağanüstü bir bilginin peşinde koşmaya devam edip durduğumuzu görüyoruz.

Aslında hem zaman kaybediyoruz hem de inanın sağlığımızı. Bu nedenle bu haftaki köşemde gündemin en önemli beslenme konularına gerçek bilgilerle size ulaşmak istedim. İlk olarak zayıflamak için yapılan beş önemli hatanın ne olduğunu sizlere açıklamak istiyorum.

1. KARBONATLI SU İÇMEK: Karbonatın vücut yağ dokusunu kaybettiğini gösteren bir tek bile bir bilimsel çalışma mevcut değildir. Diş beyazlatıcı, buzdolabındaki kötü kokuyu gideren bu kimyasalı suyla karıştırıp içmek sağlıklı değil maalesef.