Kalp krizinin sinsi belirtisi! Meğer ilk bu sinyali veriyormuş...
Uzun zamandır kalp krizinin evrensel belirtisi olarak kabul edilen göğüs ağrısının aslında çok da net bir sinyal olmadığı ortaya çıktı. Yeni yapılan araştırmalar semptomların cinsiyet, yaş ve sağlık profiline bakılarak bir dizi faktörün önemli olduğunu ortaya koydu. Kalp krizini işaret edebilecek bu çeşitli semptomları daha net bir şekilde anlatmak ve erken müdahale etme şansınız olması adına sizler için bu yazıda derledik. İşte kalp krizi belirtisi olan o semptomlar…
Giriş Tarihi: 13.10.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:44