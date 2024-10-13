Kalp krizinin sinsi belirtisi! Meğer ilk bu sinyali veriyormuş...

Kalp krizinden sonraki ilk iki saat, kalpteki hasarın büyük bir kısmının oluştuğu kritik bir dönemdir. Bu süre içinde, kalp kası dokusunda ciddi hasar meydana gelir ve kalp fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bu nedenle, kalp krizi belirtileri ortaya çıktığında hızlı müdahale son derece önemlidir; erken müdahale, kalp kası üzerindeki hasarı sınırlayarak hastanın iyileşme sürecini ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.