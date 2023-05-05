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Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat
Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat
Tip 2 diyabet, tüm dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri. Özellikle sağlıksız bir yaşam stiliyle tetiklenen bu rahatsızlık, kronik olarak aynı zamanda başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. İlerleyen aşamalarda, hayatı tehdit edebilen bu hastalığa karşı savaşmak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta mevcut. İşte kan şekerini dengeleme gücüne sahip o baharat...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 16:19