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Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Tip 2 diyabet, tüm dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri. Özellikle sağlıksız bir yaşam stiliyle tetiklenen bu rahatsızlık, kronik olarak aynı zamanda başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. İlerleyen aşamalarda, hayatı tehdit edebilen bu hastalığa karşı savaşmak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta mevcut. İşte kan şekerini dengeleme gücüne sahip o baharat...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 16:19
Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Tip 2 diyabet, vücudun insülin üretme biçimindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kronik bir durumdur. Pankreas tarafından salgılanan insülinin birincil görevi; kan şekerini düzenlemektir ve bu mekanizmada ortaya çıkan sorunlar, kan şekeri seviyelerini tehlikeli bir biçimde yükseltir.

Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Fakat bu durumda, basit ama etkili bir çözüm bulunuyor: beslenme düzeninizi değiştirmek. Kan şekeri seviyeleri, yemek yemeye tepki olarak yükseliş gösterir. Bu sayede tam da bu yöntemi kullanarak kan şekeri düzeyini düzenleyebilirsiniz.

Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Araştırmalar, yemek yemeden önce zerdeçalın parlak sarı rengini veren pigment kurkuminin tüketilen yemekten kaynaklanan kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu düşüş, tüketimden sonraki bir saat içinde kendisini göstermeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar ölçülerek bu veriler elde edildi.

Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi.

Kan şekeri değerlerini 1 saatte %60 düşürdüğü ispatlandı! Diyabetlilerin şifa deposu o baharat

Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.

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