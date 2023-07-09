Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Daha sağlıklı bir beslenme sistemine geçmek isteyenler en pratik alternatiflerden biri olan muz, vitamin, mineral veya yoğun lif oranıyla her yaştan insan için şifa deposu. Peki muzun bilmediğimiz o faydaları nelerdir? İşte cevabı…

Not: Muzun tüm bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için beslenme sisteminize dahil etmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.