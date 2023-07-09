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Roza Sağlık
Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...
Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...
Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyve olsa da, tüm dünyanın en favori meyvelerinden olan besin, adeta binbir derde şifa faydasıyla herkesin sofrasında yerini alıyor. Üstelik kolay tüketimiyle de her an yanınızda taşıyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.07.2023 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 14:56