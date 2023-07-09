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Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyve olsa da, tüm dünyanın en favori meyvelerinden olan besin, adeta binbir derde şifa faydasıyla herkesin sofrasında yerini alıyor. Üstelik kolay tüketimiyle de her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 14:56
Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Daha sağlıklı bir beslenme sistemine geçmek isteyenler en pratik alternatiflerden biri olan muz, vitamin, mineral veya yoğun lif oranıyla her yaştan insan için şifa deposu. Peki muzun bilmediğimiz o faydaları nelerdir? İşte cevabı…

Not: Muzun tüm bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için beslenme sisteminize dahil etmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Bir orta boy muz;

  • Kalori: 112
  • Yağ: 0 gram (g)
  • Protein: 1 gr
  • Karbonhidrat: 29 gr
  • Lif: 3 gr
  • C Vitamini: Günlük Alınması Gereken Değer (DV) %12'si
  • Riboflavin: DV'nin %7'si
  • Folat: DV'nin %6'sı
  • Niasin: DV'nin %5'i
  • Bakır: DV'nin %11'i
  • Potasyum: DV'nin %10'u
  • Magnezyum: DV'nin %8'i

Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Muz, çözünür lif açısından zengindir. Sindirim sırasında, bu lif bir jel oluşturmak üzere sıvı içinde çözünür. Bu aynı zamanda bir muzun süngerimsi dokusuna da katkıda bulunabilir. Olgunlaşmamış (yeşil) muzlar ayrıca vücudunuzun sindiremediği bir tür lif olan dirençli nişasta içerir.

Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Bu iki lif türü birlikte, yemeklerden sonra kan şekeri seviyenizi düzenlemeye ve midenizin boşalmasını yavaşlatarak iştahınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu durum, yüksek karbonhidrat içeriğine rağmen, muzun diyabeti olmayan kişilerde kan şekeri seviyelerinde büyük artışlara neden olmadan sağlıklı bir beslenme sistemi oluşturmalarına yardımcı olur.

Kan şekerini düzenliyor, böbrekleri tertemiz yapıyor! Her organı ayrı ayrı iyileştiren o besin...

Bununla birlikte, şeker hastalığı olanlar için, bir oturuşta büyük bir porsiyon yemek kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine neden olabilir, bu nedenle her seferinde bir muz tüketmek en iyisidir.

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