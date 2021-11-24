Kan şekerini düzenliyor! Doğal insülin görevi gören mucizevi besin...

Tüm yaş grubunda ortaya çıkabilen ve ihmal edildiğinde hayatı tehdit eden diyabet, besinlerin şifalı gücü sayesinde önlenebilen rahatsızlıklardan biridir. Genetik faktörler, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi sebepler zamanla diyabetin temelini hazırlar. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler düzenli tüketildiğinde kan şekerini düzenleyerek diyabeti önlüyor ve adeta şifa oluyor. İşte diyabete şifa olan mucizevi besinler...
Diyabet günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…
Bir çoğumuzun yemeklerine tat vermek için kullandığı bu mucizevi baharat bakın nasıl şifa dağıtıyor...Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.
Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.
İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI
- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.
- Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.