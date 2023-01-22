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Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Diyabet, tüm dünyada görülen ve toplumun büyük bölümünü etkileyen en önemli sorunlardan biri. Fakat bu süreçte neler yaşadığınızla ilgili doğru adımları atmak için öncelikle yaşam stilinizi değiştirmeniz büyük önem taşıyor. Yükselen kan şekeri ile ilgili doğru adımları izlemek, diyabetin ilerleyen aşamalarda hayatınızda ortaya çıkaracağı sorunlara karşı kendinizi korumanızı da sağlıyor. İşte doğru bir takip için geceleri takip etmeniz gereken o durum...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:27
Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Diyabet, insüline yanıt vermeme veya hormon eksikliğinden kaynaklanan kan şekeri seviyelerinin düzensizliği ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda, yönetilmediğinde sinir uçlarında ciddi hasara neden olabilen yüksek glikoz seviyeleri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyelerinin kronik olarak yükseldiğini gösteren belirtilerden biri, geceleri sıklık ortaya çıkar.

Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Hormonal dalgalanmalar, bir kişi diyabetik olsun ya da olmasın, kan şekeri seviyelerinde artışa neden olabilir. Bununla birlikte, kronik kan şekeri seviyeleri düzene girmediğinde, bu durum açık uyarı işaretleri üretmeye başlar.

Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Semptomlar genellikle kan şekeri seviyeleri önemli ölçüde yükselmeden önce kendisini göstermediği için birçok vaka, durum hala geri döndürülebilir olduğunda ilk aşamalarda fark edilmiyor.

Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Geceleri baş ağrısı, kan şekeri seviyelerinin çok yüksek olduğuna dair erken bir uyarı işareti olabilir. Uyurken kan şekeri seviyeleri yükseldiği için semptomları bu zamanda daha belirgin olabilir.

Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Uzmanlar, geceleri kan şekeriniz yükseldiğinde hiperglisemi semptomları ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Hiperglisemi ve yüksek glikoz, net bir glikoz seviyesi ise tanımlanamaz.

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