Kan şekerinizin tavan yaptığının göstergesi! Geceleri bu ağrıyı yaşıyorsanız...

Diyabet, insüline yanıt vermeme veya hormon eksikliğinden kaynaklanan kan şekeri seviyelerinin düzensizliği ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda, yönetilmediğinde sinir uçlarında ciddi hasara neden olabilen yüksek glikoz seviyeleri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyelerinin kronik olarak yükseldiğini gösteren belirtilerden biri, geceleri sıklık ortaya çıkar.