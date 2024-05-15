Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kanser hastalarının %75’inde bu belirti tespit edildi! Uzmanlardan kritik uyarı: Cildinizde ortaya çıkan…
Kanser hastalarının %75’inde bu belirti tespit edildi! Uzmanlardan kritik uyarı: Cildinizde ortaya çıkan…
Her hastalık için erken teşhisin önemi oldukça büyük ancak bu hastalıkların başında kanser geliyor. İleri evreye taşınmadan hastalığı tespit etmek tedavide oldukça önemli bir rol oynuyor. Özellikle en korkutan türler arasında yer alan pankreas kanseri bu konuda dikkat çekiyor. Genellikle erken fark edilemeyen bu tür için kritik işaretler bulunuyor.
Giriş Tarihi: 15.05.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 01:41