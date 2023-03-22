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Kanser hastalarının %86'sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor
Kanser hastalarının %86'sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor
Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat erken aşamada teşhis edilmesini sağlayan belirtilere karşı farkındalık kazanmak, bu hastalıkla mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırıyor. Bir kanser türünde ortak bir belirtiyi bilmek ise mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırabilir. İşte o belirti...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:54