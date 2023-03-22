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Kanser hastalarının %86'sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat erken aşamada teşhis edilmesini sağlayan belirtilere karşı farkındalık kazanmak, bu hastalıkla mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırıyor. Bir kanser türünde ortak bir belirtiyi bilmek ise mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırabilir. İşte o belirti...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:54
Kanser hastalarının %86’sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Genel olarak geç teşhis edilen pankreas kanseri, kanser grubundaki en zorlu türlerden biri.

Kanser hastalarının %86’sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Fakat buna rağmen, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını oldukça artırıyor. Asteni hissi ise; vücudun size pankreas kanserini haber veren önemli bir yolu olabiilr.

Kanser hastalarının %86’sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Asteni; aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmenize neden olacak bir terimdir. Ancak altta yatan birçok sebep olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın sebebi olabileceği gibi; aynı zamanda kanser türlerinde de en belirgin belirtilerinden biridir.

Kanser hastalarının %86’sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Pankreas kanserinin birçok belirtisi tümörün bulunduğu ortamlar çevresinde kendini gösterse de, aynı zamanda vücudunuzun farklı bölgelerinde de kendini gösterebilir. Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang'a göre; "en yaygın" belirti asteni olarak öne çıkıyor.

Kanser hastalarının %86’sında görülen o belirtiye dikkat! Erken aşamada keşfetmeyi sağlıyor

Asteni, tüm vücudu olduğu kadar belirli vücut kısımlarını da hedefleyebilen fiziksel zayıflığı veya enerji eksikliğiyle de ortaya çıkarabilir.

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