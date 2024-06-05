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Kanser hastalarının %86'sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... "Bunu hissediyorsanız..." -

Kanser belirtilerinin farkında olmak hayat kurtarır. Bununla birlikte hangi belirtilere karşı dikkatli olacağınızı tespit etmek önemlidir. Birçok kanser türünde görülen bazı belirtiler hakkında bilgi edinmek gerekir. Kanser hastalarının %86'sında sıklıkla görülen bu belirti ise...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:51
Kanser hastalarının %86’sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... Bunu hissediyorsanız... -

Pankreas kanseri, en zorlu kanser türlerinden biri ve geç belirti vermesi nedeniyle genellikle geç teşhis edilir.

Kanser hastalarının %86’sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... Bunu hissediyorsanız... -

Bununla birlikte, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını önemli ölçüde artırır. Bu belirtilerden biri olan "asteni" hissediyorsanız, vücudunuzun pankreas kanseri ile ilgili önemli bir habercisi olabilir.

Kanser hastalarının %86’sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... Bunu hissediyorsanız... -

Asteni, aşırı yorgun, güçsüz ve halsiz hissetmenize verilen terimdir. Yine de bunun birçok altta yatan nedeni olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın nedeni olabileceği gibi, aynı zamanda en belirgin kanser belirtilerinden biridir.

Kanser hastalarının %86’sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... Bunu hissediyorsanız... -

Pankreas kanserinin birçok belirtisi, tümörün bulunduğu ortamlarda görülse de, vücudunuzun farklı yerlerinde de ortaya çıkabilir.

Kanser hastalarının %86’sında görülüyor: En yaygın belirtiymiş meğer... Bunu hissediyorsanız... -

Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang'e göre asteni, "en yaygın" belirti olarak görüyor.

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