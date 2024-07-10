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Kanser hastalarının %90'ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

Kanser, özellikle ilerleyen zamanlarda teşhis edildiğinde hayati risk taşıyan bir hastalığa dönüşme olasılığı yüksektir. Bu nedenle kanser hastalığında erken teşhis, hayatta kalma oranını artırır. Bu noktada bazı belirtilere dikkat etmek çok önemlidir. Özellikle sindirim sisteminde ortaya çıkan bir belirti, kanser hastaları için hayati önem taşıyor. "Kanser belirtileri nelerdir?" diyenler için oldukça önemli bir cevap keşfedildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:48
Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

Birçok çeşidi olan kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Bu hastalığın birçok semptomu vardır. Bununla birlikte, bu işaretler sıklıkla anlaşılması zor olabilir. Normalde semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişir. Kanser bağırsaklarında ortaya çıktığında, birçok insan tuvalete gittiğinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

En yaygın türlerden biri kolon kanseri ve rektum kanseri. Bununla birlikte, bu iki kanser türünün ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesi, burada en tehlikeli durumdur. Hastalığı erken teşhis etmek, iyileştirici tedavi için çok önemlidir.

Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

Bunun nedeni, hastalığın yaygın olarak vücudun diğer bölgelerine yayılmasıdır. Kanser hücrelerinin kontrol altına alınması, özellikle ilerleyen aşamalarda zor olabilir. İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Merkezi, kolon veya rektum bölümlerinde ilerleyen bağırsak kanserinin yayıldığını bildirdi.

Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

İlerlememiş bağırsak kanseri semptomları, ilerlemiş bağırsak kanseri semptomlarını da içerebilir. Diğer belirtiler, kanserin vücudun hangi bölgelerinde yayıldığına bağlı olarak değişir.

Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

Yorgunluk, iştahsızlık ve düşük enerji seviyeleri bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlardır. Ulusal Sağlık Servisi, bağırsak kanseri olan kişilerin %90'ından fazlasının bağırsaklarıyla ilgili semptomları vardır.

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