Kanser hastalarının %90'ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...
Kanser, özellikle ilerleyen zamanlarda teşhis edildiğinde hayati risk taşıyan bir hastalığa dönüşme olasılığı yüksektir. Bu nedenle kanser hastalığında erken teşhis, hayatta kalma oranını artırır. Bu noktada bazı belirtilere dikkat etmek çok önemlidir. Özellikle sindirim sisteminde ortaya çıkan bir belirti, kanser hastaları için hayati önem taşıyor. "Kanser belirtileri nelerdir?" diyenler için oldukça önemli bir cevap keşfedildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:48