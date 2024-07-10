Kanser hastalarının %90’ı bu belirtiyle geliyor! Eğer tuvalete gittiğinizde...

Birçok çeşidi olan kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Bu hastalığın birçok semptomu vardır. Bununla birlikte, bu işaretler sıklıkla anlaşılması zor olabilir. Normalde semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişir. Kanser bağırsaklarında ortaya çıktığında, birçok insan tuvalete gittiğinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

