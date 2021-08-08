Kanser hücrelerini hedef alıyor! İşte 10 mucizevi besin

Günümüzün en önemli hastalıkları arasında yer alan kansere karşı önlem almak için besinlerden yararlanmak gerekiyor. Uzun araştırmalar sonrasında ortaya çıkan 10 gıda kanser hücrelerini hedef alarak yok olmasında etkili oluyor. Peki hangi besinler kanseri önlemede etkilidir? İşte kanser düşmanı 10 gıda...

ZERDEÇAL Yapılan araştırmaların ve çalışmaların açık bir şekilde gösterdiğine göre zerdeçal çok etkili bir antioksidan ve enfeksiyon gidericidir. Tüketmek isterseniz, çayını yapıp keyifle içebilirsiniz.

DENİZ BİTKİLERİ Demir, magnezyum, kalsiyum ve iyot gibi bir çok mineral bakımından zengindirler ve bu yüzden özellikle kolon kanseri olmak üzere bütün kanser hastalıkları riskini azaltır.

ÜZÜM Özellikle kırmızı üzümde bulunan özel bir antioksidan, bağırsaktaki hücrelerin anormal gelişmesine sebep olan siklooksijenaz bileşiğin etkisini ortadan kaldırır. Günlük tüketimlerde veya doğal meyve sularının tüketilmesiyle bu bileşiğe karşı vücudunuza direnç kazandırabilirsiniz.

TATLI SU YOSUNLARI VE MAVİ-YEŞİL ALGLER Güney Koreli bilim adamlarının araştırmalarına göre tatlı su yosunlarının içinde bulunan karotenoidin kanseri önlemede etkili olduğu ispatlandı. B, E, K ve beta karoten bakımından zengin olan mavi yeşil algler de kanseri önlemede oldukça etkili. Ayrıca vücudumuzda bulunan ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında da büyük bir etkiye sahipler. Aktarlardan toz halinde alabilir veya bitkisel takviye şeklindeki güvenilir kaynaklı haplardan kullanabilirsiniz.