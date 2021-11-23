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Kanser hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı! Birçok hastalığa derman oluyor...

En korkulan hastalıklardan biri kanserdir. Besinlerin şifalı gücü sayesinde çoğunlukla önlenebilen kanser, ihmal edildiğinde ve ilerlediğinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yapılan çalışmalara göre, kanseri önlemek için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldüren acai meyvesi, birçok hastalığa da derman oluyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:03 PAYLAŞ