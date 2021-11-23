Kanser hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı! Birçok hastalığa derman oluyor...

En korkulan hastalıklardan biri kanserdir. Besinlerin şifalı gücü sayesinde çoğunlukla önlenebilen kanser, ihmal edildiğinde ve ilerlediğinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yapılan çalışmalara göre, kanseri önlemek için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldüren acai meyvesi, birçok hastalığa da derman oluyor.
Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.
Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.
Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.
100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;
Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.
ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI
Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…