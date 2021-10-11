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Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

En çok korkulan hastalıklardan biri olan kanser, şifalı besinler sayesinde önlenebiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, acai meyvesi akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürüyor. Acai meyvesi, kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önlüyor. İşte son yılların en şifalı besinleri arasında yer alan acai meyvesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 14:59
Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin! Birçok hastalığa şifa oluyor...

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…

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