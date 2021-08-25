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Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, besinlerin şifalı gücü sayesinde çoğunlukla önlenebiliyor. Yapılan araştırmalara göre, acai meyvesi akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürüyor. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önleyen acai meyvesi, son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. İşte birçok hastalığa derman olan acai meyvesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 25.08.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 14:58
Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanser hücrelerini öldürüyor! Bu besin birçok hastalığa derman oluyor...

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…

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