Kanser hücresinin oluşumunu ve yayılmasını engelliyor! İşte kanserden koruyan süper besin...

Yedikleriniz, kalp hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve kanser gibi kronik hastalıklara sebep olarak sağlığınızı büyük ölçüde etkiler.

Uzmanlara göre; özellikle kanser gelişimi, yediğiniz yiyeceklerden ciddi anlamda etkileniyor. Healthline.com'da yer alan habere göre; çoğu gıda, kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek faydalı bileşikler içerir. Bazı yiyeceklerin daha fazla tüketilmesinin, hastalık riskini düşürdüğünü gösteren birkaç çalışma da mevcut.

Peki hangi gıdalar kanser riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor? İşte o besinler...

SERT KABUKLU YEMİŞLER