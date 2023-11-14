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Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz büyümesi ve bölünmesi sonucu oluşan bir grup hastalığı ifade eder. Normalde, hücreler belirli bir düzen ve kontrol altında çoğalırken, kanser hücreleri bu kontrol mekanizmalarını kaybeder ve anormal bir şekilde çoğalmaya başlar. Bu durum, tümör adı verilen bir kitle veya kütlenin oluşmasına neden olabilir. Kanser, vücuttaki farklı organlarda ve dokularda ortaya çıkabilir ve genetik, çevresel veya yaşam tarzı faktörleri gibi çeşitli etkenlerle ilişkilendirilebilir. Erken teşhis ve tedavi, kanserin yayılmasını önlemede kritik bir rol oynar, bu nedenle düzenli tarama ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kanserle mücadelede önemlidir.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:24
Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Uzmanlar ise farkında olmadan yaşanan bazı belirtilerin aslında kanserden ölüm riskini 20 kat artırabileceğini belirtiyor.

Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Uzmanlar, gözden kaçırıldığında hastalıktan ölme olasılığının 20 kat arttığı akciğer kanseri belirtileri konusunda uyarıyor.

Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Uzmanlar, çok fazla belirtinin gözden kaçırıldığını ve önlem alınmayan bu temel belirtilerin farkında olunmadığında kanserin daha da kötüleşmesine yol açabileceğini söyledi.

Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Yakın zamanda yapılan araştırma üç hafta veya daha uzun süre devam eden öksürükleri olması durumunda yalnızca beş katılımcıdan ikisinin (%41) hekimlerine başvuracağını gösterdi.

Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Sigara içmek başta akciğer kanseri olmak üzere kanser türlerinin görülmesini artırmada önemli bir etken ancak yine de herkesin kanser belirtileri konusunda dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

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