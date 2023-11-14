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Kanser riskini 20 kat artırıyor! Bu 7 belirtiye dikkat....

Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz büyümesi ve bölünmesi sonucu oluşan bir grup hastalığı ifade eder. Normalde, hücreler belirli bir düzen ve kontrol altında çoğalırken, kanser hücreleri bu kontrol mekanizmalarını kaybeder ve anormal bir şekilde çoğalmaya başlar. Bu durum, tümör adı verilen bir kitle veya kütlenin oluşmasına neden olabilir. Kanser, vücuttaki farklı organlarda ve dokularda ortaya çıkabilir ve genetik, çevresel veya yaşam tarzı faktörleri gibi çeşitli etkenlerle ilişkilendirilebilir. Erken teşhis ve tedavi, kanserin yayılmasını önlemede kritik bir rol oynar, bu nedenle düzenli tarama ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kanserle mücadelede önemlidir.