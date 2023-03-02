Roza Galeri Roza Sağlık Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Vücuttaki hücrelerin anormal büyümesi ile ortaya çıkan kanser, vücutta bazı sinyaller ile kendisini gösterebiliyor. Çoğu zaman önemsenmeyen bu belirtiler ise ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Fakat uzmanlar sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile bu riskli hastalığa karşı koruma sağlanabileceğini söylüyor. Hatta bazı besinler kanser hücrelerini yok ederek ilerlemesinin önüne geçebiliyor. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz besin kolon, meme ve yumurtalık kanserlerine karşı büyük oranda koruma sağlıyor. İşte kansersavar olan bu besinin sağlığa olan mucize yararları…