Roza Galeri Roza Sağlık Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Vücuttaki hücrelerin anormal büyümesi ile ortaya çıkan kanser, vücutta bazı sinyaller ile kendisini gösterebiliyor. Çoğu zaman önemsenmeyen bu belirtiler ise ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Fakat uzmanlar sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile bu riskli hastalığa karşı koruma sağlanabileceğini söylüyor. Hatta bazı besinler kanser hücrelerini yok ederek ilerlemesinin önüne geçebiliyor. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz besin kolon, meme ve yumurtalık kanserlerine karşı büyük oranda koruma sağlıyor. İşte kansersavar olan bu besinin sağlığa olan mucize yararları…

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:51
Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Antik çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan zencefilin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.Fitokimyasallar açısından zengin olan bu besin, vücutta biriken toksinleri atarak, vücudun detoks ihtiyacını karşılayabilir. Daha birçok faydası olan zencefilin, en büyük özelliği ise tam bir kansersavar olması. Öyleyse gelin bu şifalı besinin faydalarına birlikte bir bakalım.

Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

Antioksidan açısından oldukça zengin olan zencefil, vücudun serbest radikallerden kurtulmasına yardımcı olarak, kansere yakalanma riskini azaltabilir. Zencefilin içerisinde bulunan gingerolun kanser riskini azalttığı öngörülmektedir.

Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

Bununla beraber Minnesota Üniversitesinde yapılan araştırmalar sonucu bu mucizevi besinin, kolon kanserinin dışında, mide, meme ve yumurtalık kanserlerini önlemede etkili olduğu ortaya konulmuştur. Fakat bu besini tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü almayı ihmal etmeyin.

Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…



ZENCEFİLİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Mide sorunları
  • Ağızda tahriş
  • Gaz ve şişkinlik
  • Tansiyon düşüklüğü
  • Kan sulandırması nedeniyle kanama sorun.
Kansere fren yaptıran deva besin: Bir tutamı tüm DNA yapısını yeniliyor…

KİMLER ZENCEFİL TÜKETMEMELİ?

  • Sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişiler
  • Bağırsak hastaları
  • Mide rahatsızlıkları olan kişiler
  • 2 yaşının altındaki çocuklar
  • Kan sulandırıcı kullanan kişiler
  • Tansiyon hastaları
  • Anneler ve hamileler
SON DAKİKA SON DAKİKA