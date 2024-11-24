Kansere karşı kalkan görevi görüyor! Bir porsiyonu kanser riskini sıfırlıyor…

Çağın en korkulan hastalıklarından biri olan kansere karşı korunabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz düzeni oluşturmak önemlidir. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar özellikle beslenme düzenine dikkat etmenin altını çiziyorlar. İşte kanserin önüne geçmek ve genel sağlığı desteklemek için beslenme düzeninize ekleyebileceğiniz bazı besin önerileri…