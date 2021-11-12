Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

Gün içerisinde tüketilen bazı gıdaların ne kadar zararlı olduğuna dair bilgimiz olmayabiliyor. Bu gıdalar sağlığımızı tehdit ederek kansere sebep oluyor. Kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olarak sağlığımızı tehdit eden bu besinler nelerdir? Hangi besinler kanser oluşumuna sebep olabilir? İşte kansere neden olan 14 sağlıksız gıda...

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

KONSERVE YİYECEKLER Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

CİPS Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.