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Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

Gün içerisinde tüketilen bazı gıdaların ne kadar zararlı olduğuna dair bilgimiz olmayabiliyor. Bu gıdalar sağlığımızı tehdit ederek kansere sebep oluyor. Kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olarak sağlığımızı tehdit eden bu besinler nelerdir? Hangi besinler kanser oluşumuna sebep olabilir? İşte kansere neden olan 14 sağlıksız gıda...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:57
Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Kansere neden olan 14 tehlikeli besine dikkat!

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

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