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Roza Sağlık
Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86'sında görülüyor: "Bunu hissediyorsanız..." -
Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86'sında görülüyor: "Bunu hissediyorsanız..." -
Kanser belirtilerinin farkında olmak hayat kurtarır. Bununla birlikte hangi belirtilere karşı dikkatli olacağınızı tespit etmek önemlidir. Birçok kanser türünde görülen bazı belirtiler hakkında bilgi edinmek gerekir. Kanser hastalarının %86'sında sıklıkla görülen bu belirti ise...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:55