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Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86'sında görülüyor: "Bunu hissediyorsanız..." -

Kanser belirtilerinin farkında olmak hayat kurtarır. Bununla birlikte hangi belirtilere karşı dikkatli olacağınızı tespit etmek önemlidir. Birçok kanser türünde görülen bazı belirtiler hakkında bilgi edinmek gerekir. Kanser hastalarının %86'sında sıklıkla görülen bu belirti ise...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:55
Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86’sında görülüyor: Bunu hissediyorsanız... -

Pankreas kanseri, en zorlu kanser türlerinden biri ve geç belirti vermesi nedeniyle genellikle geç teşhis edilir.

Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86’sında görülüyor: Bunu hissediyorsanız... -

Bununla birlikte, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını önemli ölçüde artırır. Bu belirtilerden biri olan "asteni" hissediyorsanız, vücudunuzun pankreas kanseri ile ilgili önemli bir habercisi olabilir.

Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86’sında görülüyor: Bunu hissediyorsanız... -

Asteni, aşırı yorgun, güçsüz ve halsiz hissetmenize verilen terimdir. Yine de bunun birçok altta yatan nedeni olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın nedeni olabileceği gibi, aynı zamanda en belirgin kanser belirtilerinden biridir.

Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86’sında görülüyor: Bunu hissediyorsanız... -

Pankreas kanserinin birçok belirtisi, tümörün bulunduğu ortamlarda görülse de, vücudunuzun farklı yerlerinde de ortaya çıkabilir.

Kanserin belirtisi böyle ortaya çıkıyor! Hastaların %86’sında görülüyor: Bunu hissediyorsanız... -

Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang'e göre asteni, "en yaygın" belirti olarak görüyor.

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