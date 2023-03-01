Roza Galeri Roza Sağlık Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Kanser, tüm dünyadaki önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat erken teşhis edilmesi halinde büyük oranda azalan ölüm oranları sayesinde yaşama şansı da artıyor. Üstelik kanserden tamamen kurtulmayı da sağlayan erken teşhis için ilk olarak uyarı işaretlerini doğru izlemek gerekiyor. İşte kanseri erkenden teşhis etmeyi sağlayan o ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 08:50
Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur.

Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Kolon ve rektum kanseri, en yaygın görülen türlerinden biri. Fakat burada en riskli durum, bu iki kanser türünün de ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesidir.

Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Fakat hastalığı erken yakalamak, iyileştirici tedavi için kritik bir öneme sahiptir.

Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...

Bunun nedeni, hastalığın sıklıkla vücudun diğer bölgelerine yayılması ile ilgilidir. Özellikle ilerleyen aşamalarda kanseri hücrelerinin kontrol altına alınması zorlaşabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA