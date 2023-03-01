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Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...
Kanserin en erken aşamada teşhis edilmesini sağlıyor! Tuvalete gittiğinizde yaşadığınız bu değişiklik...
Kanser, tüm dünyadaki önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat erken teşhis edilmesi halinde büyük oranda azalan ölüm oranları sayesinde yaşama şansı da artıyor. Üstelik kanserden tamamen kurtulmayı da sağlayan erken teşhis için ilk olarak uyarı işaretlerini doğru izlemek gerekiyor. İşte kanseri erkenden teşhis etmeyi sağlayan o ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 08:50