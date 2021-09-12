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Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan ve önemsenmediği için vücutta hızla yayılan kanser, aslında birçok belirtiyle ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, kanser boğaz ağrısı, baş dönmesi, göz kararması gibi bazı sinyaller veriyor. Vücuda yayıldığında hayati tehlikeye yol açan kanserden korunmak için bu belirtilerin ciddiye alınması gerekiyor. Peki, kanserin belirtileri nelerdir? İşte kanserin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 12.09.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 10:24 PAYLAŞ