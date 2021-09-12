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Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan ve önemsenmediği için vücutta hızla yayılan kanser, aslında birçok belirtiyle ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, kanser boğaz ağrısı, baş dönmesi, göz kararması gibi bazı sinyaller veriyor. Vücuda yayıldığında hayati tehlikeye yol açan kanserden korunmak için bu belirtilerin ciddiye alınması gerekiyor. Peki, kanserin belirtileri nelerdir? İşte kanserin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 12.09.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 10:24
Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

İşte kanserin belirtileri

Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

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