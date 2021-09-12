Kanserin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor... Bu şikayetiniz varsa...

Çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan ve önemsenmediği için vücutta hızla yayılan kanser, aslında birçok belirtiyle ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, kanser boğaz ağrısı, baş dönmesi, göz kararması gibi bazı sinyaller veriyor. Vücuda yayıldığında hayati tehlikeye yol açan kanserden korunmak için bu belirtilerin ciddiye alınması gerekiyor. Peki, kanserin belirtileri nelerdir? İşte kanserin ilk belirtisi...
Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.
KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
İşte kanserin belirtileri…
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa