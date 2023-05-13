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Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

Kanser, son yılların en korkulan hastalıklarının başında geliyor. Yapılan araştırmalar, kanseri önleyen besini ortaya çıkardı. Buna göre, kanser vücuda yayılmadan önce önlemek mümkün. Mucize olarak anılan acai meyvesinin akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdüğü belirlendi. İşte bağışıklığı güçlendiren ve kanser oluşmasını engelleyen acai meyvesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 13.05.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:01
Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanserli hücreyi öldürüyor! Bu besin vücutta kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…

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