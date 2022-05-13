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Karaciğer yağlanmasını bitiren besin! Vücuttaki toksinlerin tamamını söküp atıyor...

Karaciğerde biriken adeta zehire dönmüş toksinler, temizlenmediğinde zamanla kronik hastalıklara dönüşür. Toksin, ilaç ve vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi için filtre görevi gören karaciğer bağışıklık sisteminin de düzgün çalışmasında etkin rol oynuyor. Karaciğer yağlanması, karaciğerin işlevini düzgün yerine getirememesine neden olduğu için zamanla siroz gibi tehlikeli hastalıklar ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar, karaciğerdeki toksinlerin atılmasında bazı besinlerin mucizevi etkiye sebep olduğunu belirtiyor. Peki, karaciğer yağlanmasını engelleyen besinler nelerdir? Karaciğerdeki toksinler hangi besinlerle atılır? İşte karaciğer yağlanmasını bitiren ve karaciğerdeki toksinleri atan mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:59