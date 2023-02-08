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Karaciğer yağlanmasının düşmanı! Günde iki diş ile tüm kan değerlerini düzenliyor
Karaciğer yağlanmasının düşmanı! Günde iki diş ile tüm kan değerlerini düzenliyor
Karanfil, yoğun aromasının yanı sıra doğanın şifa veren mucize besinlerinden biri. Syzygium aromaticum adı verilen ve yaprak dökmeyen bir karanfil ağacının çiçek tomurcukları olan karanfil, hem eczacılıkta hem de günlük tüketimde binlerce yıldır kullanılan maddelerden biri. Etkileri ise oldukça dikkat çekici. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:22