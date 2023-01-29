Karaciğeri hızla yeniliyor! Vücutta zehir bırakmayan ’doğal ilaç’

Vücuda alınan zaralı maddelerin biriktiği karaciğer zamanla adeta çürür. Karaciğerdeki toksinler atılmadığında, ihmal edildiğinde vücut belirli sinyallerle hastalığın geldiğini işaret eder. Birçok kronik hastalığı da beraberinde getiren toksinler, aynı zamanda bağışıklığı da düşürür. Uzmanlar, karaciğerdeki toksinleri atmak için mutlaka destek alınması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı bir beslenme planı ile karaciğerin baştan sona yenilenmesi mümkün. Peki, hangi besin karaciğerdeki zehri atarak karaciğeri baştan yeniliyor. İşte karaciğerdeki zehri atan besinler...