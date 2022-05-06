Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.