Roza Galeri Roza Sağlık Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin asıl işlevi yediğimiz besinleri vücudumuzun kullanabileceği maddelere çevirmesidir. Aynı zamanda vücutta bulunan tüm toksinlerin de ayrıştırılmasını sağlar. Kendini yenileyebilen tek organ olsa da sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı karaciğerimize mümkün olduğunca iyi bakmaktan geçer. İşte karaciğeri zehirleyen ve kesinlikle uzak durmanız gereken besinler…

Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:01
Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Binden fazla enzimin üretiminde rol oynayan karaciğer, kan şekerini normal seviyede tutmayı, belirli hormonları düzenlemeyi sağlayarak en önemli işlevlerden bir çoğunu kendi başına üstlenir. Hayati organların başında gelen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı ise beslenmeden geçer.

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

ÇİN TUZU

Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor

CİPS

İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA