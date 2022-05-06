Karaciğerin sessiz katili! Ağzınıza bile sürmeyin, karaciğeri bitiriyor
Karaciğerin asıl işlevi yediğimiz besinleri vücudumuzun kullanabileceği maddelere çevirmesidir. Aynı zamanda vücutta bulunan tüm toksinlerin de ayrıştırılmasını sağlar. Kendini yenileyebilen tek organ olsa da sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı karaciğerimize mümkün olduğunca iyi bakmaktan geçer. İşte karaciğeri zehirleyen ve kesinlikle uzak durmanız gereken besinler…
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:01
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:01