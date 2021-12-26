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Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

Kalsiyumun faydaları eskilere dayanmaktadır. Vücut sağlığı için özellikle 17. yüzyıldan sonra kalsiyuma verilen değer arttı. Vücudumuzda bulunan kalsiyumun yüzde 99'u kemik ve diş yapısında yer alıyor. Kalsiyum mineralini besinlerden temin ederek kemik sağlığımız korumak mümkün olmaktadır. Hangi gıdalarda hangi mineral ve vitamin bulunur? İşte gıdaların içinde bulunan vitamin ve mineraller...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 09:05
Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan kalsiyum deposu bu besinleri sizler için derledik...

Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

ÇİĞ SÜT

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

BADEM

1 avuç: 76 mg

Kemikleri çelik gibi yaptığı ortaya çıktı! İşte o gıdalar...

FASULYELER VE MERCİMEK

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini besinler olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

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