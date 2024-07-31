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Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Beslenmemizin sağlığımız açısından büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Ancak bu beslenme düzenini vücudumuzun ihtiyaçlarına göre bilinçli bir şekilde yapmak çok daha yararlı olacaktır. Mide şişkinliğinden rahatsızlık çeken Chloe Tavera, bir sosyal medya platformu üzerinden beslenmesinde oldukça basit bir değişiklik yaparak tüm sağlığına nasıl katkı sağladığını anlattı.

Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:42
Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Chloe, beslenme düzenine küçük ama etkili bir tohum olan Chia tohumunu ekledi ve etkilerini kısa sürede görmeyi başardı.

Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Chia tohumları küçük yapıda olsalarda besin değerleri açısından oldukça güçlüdürler.

Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Lif, protein, omega 3 yağ asitleri ve birçok mikro besin ile zengin olan chia tohumlarını smoothie ya da yulaf lapalarında tercih edebilirsiniz.

Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

CHİA TOHUMU

Chia tohumunun tarihi MÖ. 3500'e kadar uzanmaktadır. Eski dönemlerde bile insanlar tarafından tüketimi tercih edilmesi ve günümüze kadar uzaması, aslında sağlığa olan yararlarını kanıtlar niteliktedir.

Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Chia tohumu eklendiği yiyecek ve içeceklerin tadını değiştirmeden besin değerini önemli ölçüde artırır. Sıvılar ile karıştırıldığında jelimsi bir kıvama dönüştüğünden puding ve smoothielerde sıklıkla tercih edilir.

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