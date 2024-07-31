Kendisi küçük ama faydası büyük! Tüketildiği anda şişkinliği bitiriyor…

Beslenmemizin sağlığımız açısından büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Ancak bu beslenme düzenini vücudumuzun ihtiyaçlarına göre bilinçli bir şekilde yapmak çok daha yararlı olacaktır. Mide şişkinliğinden rahatsızlık çeken Chloe Tavera, bir sosyal medya platformu üzerinden beslenmesinde oldukça basit bir değişiklik yaparak tüm sağlığına nasıl katkı sağladığını anlattı.