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Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

Çinko, sağlığımız için son derece önemli bir mineraldir. Vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve korumayı sağlayan çinko özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için oldukça önemlidir. Peki çinko ihtiyacınızı hangi besinlerden sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte adeta çinko deposu olan o besinler…

Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:49
Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde işleyişini gerçekleştirebilmesi için mikro besin öğelerine ihtiyaç duyar. Mineraller ise bu mikro besin öğelerinin önemli kısmını oluştururlar.

Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

İnsan vücudunda doku ve organların çalışmasını sağlayan demir mineralinden sonra gelen en önemli element ise çinkodur.

Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

Çinko, bağışıklık sistemi ve metabolik faaliyetlerde önemli bir görev üstlenir.

Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

Özellikle güçlü bir sinir ve bağışıklık sistemi için vücuda yeteri kadar çinko alımı sağlanması gerekir.

Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Balkabağı çekirdeği mükemmel bir çinko kaynağıdır.

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