Kendisi küçük faydası büyük! Günde bir avuç vücudu baştan yeniliyor…

Çinko, sağlığımız için son derece önemli bir mineraldir. Vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve korumayı sağlayan çinko özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için oldukça önemlidir. Peki çinko ihtiyacınızı hangi besinlerden sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte adeta çinko deposu olan o besinler…