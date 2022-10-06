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Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin
Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin
Bir araştırmaya göre, çok fazla beyaz pirinç tüketimi, uzun vadede kalbiniz için çok şeker tüketmek kadar kötü. İran'daki araştırmacılar, diyetleri tam tahıllara kıyasla rafine tahıllarda yüksek olan kişilerde kalp hastalığı riskini inceledi.
Giriş Tarihi: 06.10.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 08:59