Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Daha ince bir doku ve daha uzun raf ömrü sağlamak için işlenmiş rafine tahılları yiyenlerin, orta yaşta koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular. Baş araştırma yazarı Dr Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, bu tahıllarda yüksek bir diyetin verdiği hasarın çok fazla abur cubur yemeye benzer olduğunu söyledi.