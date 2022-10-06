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Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Bir araştırmaya göre, çok fazla beyaz pirinç tüketimi, uzun vadede kalbiniz için çok şeker tüketmek kadar kötü. İran'daki araştırmacılar, diyetleri tam tahıllara kıyasla rafine tahıllarda yüksek olan kişilerde kalp hastalığı riskini inceledi.

Giriş Tarihi: 06.10.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 08:59
Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Daha ince bir doku ve daha uzun raf ömrü sağlamak için işlenmiş rafine tahılları yiyenlerin, orta yaşta koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular. Baş araştırma yazarı Dr Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, bu tahıllarda yüksek bir diyetin verdiği hasarın çok fazla abur cubur yemeye benzer olduğunu söyledi.

Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Yüksek miktarda sağlıksız ve rafine tahıl tüketmeyi içeren bir diyet, çok fazla sağlıksız şeker ve yağ içeren bir diyet tüketmeye benzer sayılabilir. Rafine edilmiş tahıllar, liflerinden arındırıldıkları için vücut tarafından hızla parçalanır, bu da yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur.

Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Zamanla, yüksek kan şekeri kan damarlarına ve kalbi kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve arter duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir. Kahverengi pirinç, yulaf ve kepekli ekmek gibi tam tahıllar tüm tahılı içerirken, rafine tahıllar öğütülerek işlenmiş un haline getirilir.

Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Bu işlem, raf ömrünü uzatmak için yapılır, ancak tahılların süreçte önemli besinleri kaybettiği anlamına gelir. Pek çok kraker, puding ve makarna da rafine tahıllardan yapılır.

Kilolarca şeker yemek kadar tehlikeli! Sağlıklı diye yiyoruz: Tek lokmasını bile ağzınıza sürmeyin

Çalışmada 1.168 sağlıklı hasta incelendi ve bu veriler, koroner arter hastalığı olan 1.369 hastayla karşılaştırdı.

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