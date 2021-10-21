Kilosu 455 dolar! Kanser tedavisinde kullanılıyor: Binlerce türü ile şifa kaynağı besin

Mantarlar birçok farklı şekil, boyut ve renge sahiptir ve doğadaki en zengin türlerden biridir. Toksik olmayanlar da oldukça sağlıklı ve lezzetli olmasının yanı sıra birçok faydası ile dikkat çekiyor. Bu nedenle mutlaka öğünlere eklemek gereken bu besini, doğru tüketmek de oldukça önemli. Alerjik reaksiyonların yanı sıra zehirlemeye kadar tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bilinçli olarak tüketilmesi gereken bu besinler arasından doğru tercih yapabilmek için mantarları tanımak da oldukça önemli.

Uzun yıllardır, birçok farklı kültürün mutfağına lezzet katma konusundaki eşsiz tatları nedeniyle kullanılıyorlar. Aslında mantar olmalarına rağmen, mantarlar yemek pişirmek için sebze kategorisinde toplanır. Mantarlar, tuz veya yağ olmadan yemeklerinize ekstra lezzet katmanıza izin verir.

Her birinin kendine özgü bir görünümü ve tadı vardır Mantarlarınızı seçerken, sağlam olduklarından, dokunulduğunda nemli olmadıklarından ve küflenmediklerinden emin olun. Buzdolabında bir kağıt torba içinde yaklaşık beş gün saklanabilirler. Kirleri fırçalayın ve kullanmaya hazır olduğunuzda hafifçe durulayın.

Mantar yemenin besinsel faydaları Mantarlar, vücudunuz için sağlıklı birçok besini bir arada bulundurur. Yağsız, düşük sodyumlu, düşük kalorili ve kolesterolsüzdürler. Ayrıca lif, vitamin ve minerallerle doludurlar. Besin faydaları mantarın türüne göre değişir. Ancak genel olarak, aşağıdaki besinlerin iyi bir kaynağıdırlar.

Antioksidanlar Antioksidanlar, vücudun kalp hastalığı ve kanser gibi durumlara neden olabilecek zararlı serbest radikallerden korunmasına yardımcı olur. Ayrıca sizi yaşlanmadan kaynaklanan hasarlara karşı korur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Mantarlar selenyum adı verilen antioksidan bakımından zengindir. Uzmanlar tarafından en iyi mineral kaynaklarından biri olarak kabul edilirler.